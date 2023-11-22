В Кении в результате наводнений погибли более 70 человек

Сильные наводнения в различных районах Кении, вызванные ураганом "Эль Ниньо", стали причиной гибели 71 человека и вынужденного перемещения более 150 тыс. человек.

Сильные наводнения в различных районах Кении, вызванные ураганом "Эль Ниньо", стали причиной гибели 71 человека и вынужденного перемещения более 150 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает кенийский телеканал Citizen.

Сильные дожди начались в Кении во второй половине октября и продолжаются до сих пор. Наводнения затронули как прибрежные районы на востоке страны, так и области на юго-востоке и севере. Дожди усилились во второй половине ноября, в том числе вблизи столицы Найроби, которая расположена в горной местности. Наибольший урон нанесен прибрежному городу Момбаса, многие районы которого оказались под водой.