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В Кении в результате наводнений погибли более 70 человек

В Кении в результате наводнений погибли более 70 человек Сильные наводнения в различных районах Кении, вызванные ураганом "Эль Ниньо", стали причиной гибели 71 человека и вынужденного перемещения более 150 тыс. человек.
Другие страны
22 ноября 2023 г. 17:44
В Кении в результате наводнений погибли более 70 человек

Сильные наводнения в различных районах Кении, вызванные ураганом "Эль Ниньо", стали причиной гибели 71 человека и вынужденного перемещения более 150 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает кенийский телеканал Citizen.

Сильные дожди начались в Кении во второй половине октября и продолжаются до сих пор. Наводнения затронули как прибрежные районы на востоке страны, так и области на юго-востоке и севере. Дожди усилились во второй половине ноября, в том числе вблизи столицы Найроби, которая расположена в горной местности. Наибольший урон нанесен прибрежному городу Момбаса, многие районы которого оказались под водой.

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Версия на английском языке Kenya: Death toll from raging floods hits 71
Версия на азербайджанском языке Keniyada daşqınlar nəticəsində 70-dən çox insan həlak olub

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