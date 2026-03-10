В Кении в результате ДТП погибли 14 человек

На западе Кении по меньшей мере 14 человек погибли в результате ДТП.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

Также сообщается о 16 пострадавших.

По предварительным данным, два мотоциклиста столкнулись, в результате чего оба погибли на месте. Когда пешеходы собрались на месте происшествия, чтобы оказать помощь, грузовик, направлявшийся из Китале в Вебуйе, въехал в толпу. В результате 10 человек погибли на месте.

Еще четыре человека скончались позже в больнице от полученных травм.