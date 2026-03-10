В Кении в результате ДТП погибли 14 человек
Другие страны
- 10 марта, 2026
- 13:37
На западе Кении по меньшей мере 14 человек погибли в результате ДТП.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.
Также сообщается о 16 пострадавших.
По предварительным данным, два мотоциклиста столкнулись, в результате чего оба погибли на месте. Когда пешеходы собрались на месте происшествия, чтобы оказать помощь, грузовик, направлявшийся из Китале в Вебуйе, въехал в толпу. В результате 10 человек погибли на месте.
Еще четыре человека скончались позже в больнице от полученных травм.
Последние новости
14:17
Фото
Грузовики с гумпомощью для Ирана пересекли госграницу в Астаре - ОБНОВЛЕНО-2Внешняя политика
14:12
Фото
Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 14 человек - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
14:04
Песков: Трехсторонней встречи по Украине на этой неделе не ожидаетсяВ регионе
13:59
СМИ: Гросси на этой неделе посетит РоссиюДругие страны
13:50
Госагентство возбудило дело против "Азеришыг" после жалоб гражданФинансы
13:49
Fitch Ratings: Азербайджан может выбрать двухуровневую модель для цифровой валюты - ЭКСКЛЮЗИВФинансы
13:46
Фото
Видео
Около 200 граждан Азербайджана эвакуированы из Ближнего Востока в Баку - ОБНОВЛЕНО-2Инфраструктура
13:46
Цены на газ в Европе ускорили падение до 16% - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
13:43