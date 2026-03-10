Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 13:37
    В Кении в результате ДТП погибли 14 человек

    На западе Кении по меньшей мере 14 человек погибли в результате ДТП.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

    Также сообщается о 16 пострадавших.

    По предварительным данным, два мотоциклиста столкнулись, в результате чего оба погибли на месте. Когда пешеходы собрались на месте происшествия, чтобы оказать помощь, грузовик, направлявшийся из Китале в Вебуйе, въехал в толпу. В результате 10 человек погибли на месте.

    Еще четыре человека скончались позже в больнице от полученных травм.

