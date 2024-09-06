В Кении произошло очередное крупное отключение электроэнергии

В Кении 6 сентября произошло второе крупное отключение электроэнергии за неделю, но в некоторых районах подача электроэнергии была восстановлена спустя несколько часов.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на национального дистрибьютора Kenya Power.
Компания не называет причин отключения, которое затронуло регионы вокруг крупнейшей экономики Восточной Африки и последовало за очередным многочасовым отключением электроэнергии в прошлую пятницу.
Спустя несколько часов после подтверждения отключения электроэнергии, компания Kenya Power сообщила, что подача электроэнергии восстановлена в ряд пострадавших районов: Найроби, западные регионы, Рифт-Валли.
«Мы хотели бы принести извинения нашим клиентам за неудобства, вызванные отключением, и надеемся на их терпение, пока мы работаем над восстановлением нормального обслуживания в оставшихся районах», - говорится в заявлении.
За последний год в Кении произошло несколько отключений электроэнергии, в результате одного из которых главный аэропорт Найроби погрузился во тьму .