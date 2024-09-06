В Кении произошло очередное крупное отключение электроэнергии

В Кении 6 сентября произошло второе крупное отключение электроэнергии за неделю, но в некоторых районах подача электроэнергии была восстановлена ​​спустя несколько часов.

В Кении 6 сентября произошло второе крупное отключение электроэнергии за неделю, но в некоторых районах подача электроэнергии была восстановлена ​​спустя несколько часов.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на национального дистрибьютора Kenya Power.

Компания не называет причин отключения, которое затронуло регионы вокруг крупнейшей экономики Восточной Африки и последовало за очередным многочасовым отключением электроэнергии в прошлую пятницу.

Спустя несколько часов после подтверждения отключения электроэнергии, компания Kenya Power сообщила, что подача электроэнергии восстановлена ​​в ряд пострадавших районов: Найроби, западные регионы, Рифт-Валли.

«Мы хотели бы принести извинения нашим клиентам за неудобства, вызванные отключением, и надеемся на их терпение, пока мы работаем над восстановлением нормального обслуживания в оставшихся районах», - говорится в заявлении.

За последний год в Кении произошло несколько отключений электроэнергии, в результате одного из которых главный аэропорт Найроби погрузился во тьму .