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В Кении произошла авария на ГЭС

В Кении произошла авария на ГЭС Вторые сутки многие районы Кении остаются без электроэнергии после крупного сбоя в работе электросетей, произошедшего вечером 25 августа.
Другие страны
26 августа 2023 г. 18:12
В Кении произошла авария на ГЭС

Вторые сутки многие районы Кении остаются без электроэнергии после крупного сбоя в работе электросетей, произошедшего вечером 25 августа.

Как передает Report, об этом сообщила кенийская газета The Star.

"Общенациональное отключение электроснабжения произошло в результате выхода из строя оборудования на гидроэлектростанции "Турквел", - заявила председатель совета директоров энергетической компании Kenya Power Джой Мдиво-Масинде. - Ремонтные бригады ведут восстановительные работы. Мы ожидаем, что до конца дня электроснабжение будет восстановлено на значительной части территории страны".

В результате отключения без электричества остались города и многочисленные стратегически важные объекты инфраструктуры. Так, не было света в международном аэропорту Найроби. Без электричества остались правительственные здания, в том числе офис администрации президента Кении.

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