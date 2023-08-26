В Кении произошла авария на ГЭС

Вторые сутки многие районы Кении остаются без электроэнергии после крупного сбоя в работе электросетей, произошедшего вечером 25 августа.

Вторые сутки многие районы Кении остаются без электроэнергии после крупного сбоя в работе электросетей, произошедшего вечером 25 августа.

Как передает Report , об этом сообщила кенийская газета The Star.

"Общенациональное отключение электроснабжения произошло в результате выхода из строя оборудования на гидроэлектростанции "Турквел", - заявила председатель совета директоров энергетической компании Kenya Power Джой Мдиво-Масинде. - Ремонтные бригады ведут восстановительные работы. Мы ожидаем, что до конца дня электроснабжение будет восстановлено на значительной части территории страны".

В результате отключения без электричества остались города и многочисленные стратегически важные объекты инфраструктуры. Так, не было света в международном аэропорту Найроби. Без электричества остались правительственные здания, в том числе офис администрации президента Кении.