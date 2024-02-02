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В Кении пострадали почти 300 человек при пожаре на газозаправке

В Кении пострадали почти 300 человек при пожаре на газозаправке Минимум два человека погибли в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на автозаправке в Найроби.
Другие страны
2 февраля 2024 г. 08:42
В Кении пострадали почти 300 человек при пожаре на газозаправке

Минимум два человека погибли в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на автозаправке в Найроби.

Как передает Report, об этом сообщила местная газета Standard со ссылкой на городские власти.

По ее данным, взрыв произошел 1 февраля незадолго до 00:00, после чего начался крупный пожар, распространившийся на близлежащие дома.

Кенийская организация Красного Креста в свою очередь сообщила о 298 пострадавших в результате инцидента. 271 из них был госпитализирован.

Пожар тушат, население эвакуируют. Жителям оказывают первую помощь, задействовано несколько чрезвычайных служб города.

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Версия на английском языке Around 300 injured in Kenyan capital fire after gas explosion
Версия на азербайджанском языке Keniyada güclü partlayış olub, 300-ə yaxın yaralı var

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