В Кении объявили чрезвычайное положение в связи с беспорядками

Чрезвычайное положение было объявлено в Кении на фоне антиправительственных протестов.

Чрезвычайное положение было объявлено в Кении на фоне антиправительственных протестов.

Как передает Report, об этом говорится в указе главного секретаря по обороне Адена Баре Дуале, опубликованном в правительственном вестнике Kenya Gazette.

"Силы обороны Кении направлены 25 июня 2024 года в поддержку полицейским в связи с чрезвычайным положением в сфере безопасности, вызванным продолжающимися жестокими протестами по всей Кении, приводящими к разрушениям инфраструктуры", - отмечается в документе.

Ранее NetBlocks зафиксировал сбои в работе интернета в Кении, а также в соседних страны, включая Уганду и Бурунди.

Протесты против введения дополнительных налогов начались в Кении 18 июня и распространились на всю страну. Митинги проходят в столице и в других крупных городах. Их участники заявляют, что нововведение нанесет ущерб экономике и повысит стоимость жизни.

Ситуация в Найроби обострилась во вторник, когда протестующие прорвались к парламенту, а также подожгли здание городского совета Найроби.