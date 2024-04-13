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В Кении не менее 13 человек стали жертвами наводнения

В Кении не менее 13 человек стали жертвами наводнения Наводнение в Кении унесло жизни по меньшей мере 13 человек, 15 тыс. эвакуированы.
Другие страны
13 апреля 2024 г. 05:14
В Кении не менее 13 человек стали жертвами наводнения

Наводнение в Кении унесло жизни по меньшей мере 13 человек, 15 тыс. эвакуированы.

Как передает Report, об этом сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

Стихийное бедствие, вызванное проливными дождями, привело также к повреждению инфраструктуры, затоплению дорог, гибели скота.

Сезон так называемых длинных дождей, начавшийся в Кении во второй половине марта, продлится до конца мая. По данным Метеорологического департамента Кении, ливни продлятся до 15 апреля на большей части территории страны.

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