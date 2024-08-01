В Кении и ЦАР зафиксированы первые случаи заболевания оспой обезьян

Кения и Центрально-Африканская Республика сообщили о первых случаях заражения mpox (оспой обезьян).

Кения и Центрально-Африканская Республика сообщили о первых случаях заражения mpox (оспой обезьян).

Как передает Report, об этом сообщает портал Africanews.

По данным кенийского минздрава, в Кении случай заболевания был выявлен на юге страны в пограничном пункте Таита-Тавета у человека, направлявшегося из Уганды в Руанду.

В свою очередь министр здравоохранения ЦАР Пьер Сомсе еще 29 июля заявил, что инфекция распространилась на столицу страны Банги.