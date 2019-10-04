В Кении автобус столкнулся с грузовиком, погибли 13 человек

Тринадцать человек погибли, 35 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика на западе Кении, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным местной полиции, инцидент произошел после полуночи близ населенного пункта Аваси. Грузовик направлялся в крупный портовый город Кисуму на озере Виктория, когда столкнулся с автобусом, который ехал в другую сторону.

Причиной аварии стало то, что водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение. В автобусе в тот момент был 51 пассажир. Одиннадцать пассажиров и два водителя погибли на месте.

Правоохранители также отметили, что 35 человек с "множественными травмами" были доставлены в больницы.