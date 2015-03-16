В Казахстане завершилось выдвижение кандидатов для участия во внеочередных выборах

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Казахстане истек срок, отведенный на выдвижение кандидатов для участия во внеочередных выборах президента 26 апреля текущего года. В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 27 заявлений граждан для регистрации в качестве претендентов на пост главы государства.

"Выдвижение кандидатов в президенты начинается с 26 февраля и заканчивается 15 марта текущего года", - сообщал ранее председатель ЦИК Куандык Турганкулов.

Право выдвижения кандидатов принадлежит зарегистрированным республиканским общественным объединениям, а также гражданам путем самовыдвижения. Поддержка избирателями кандидатов в президенты удостоверяется сборами подписей в количестве не менее одного процента от общего числа избирателей, в равной мере представляющем не менее двух третей областей республики и городов Алма-Ата и Астана, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с конституцией страны участие в избирательной кампании может принять любой гражданин республики по рождению не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком и проживающий в Казахстане последние 15 лет.

Сейчас официально зарегистрированным кандидатом в президенты является лишь действующий глава государства Нурсултан Назарбаев, которого выдвинула партия "Нур Отан" ("Свет Отечества").