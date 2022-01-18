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В Казахстане зафиксирован резкий всплеск заболеваемости COVID-19

В Казахстане зафиксирован резкий всплеск заболеваемости COVID-19 Резкий всплеск коронавируса наблюдается в Казахстане, на фоне распространения варианта "омикрон" заболеваемость COVID-19 за последний месяц выросла почти в 20 раз.
Другие страны
18 января 2022 г. 09:13
В Казахстане зафиксирован резкий всплеск заболеваемости COVID-19

Резкий всплеск коронавируса наблюдается в Казахстане, на фоне распространения варианта "омикрон" заболеваемость COVID-19 за последний месяц выросла почти в 20 раз.

Как передает Report, об этом сообщила министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният.

Выступая на заседании правительства во вторник, Гиният сообщила, что "омикрон" осложнил эпидемиологическую ситуацию в стране.

"Показатели, характеризующие эпидситуацию в стране, также подтверждают распространение варианта "омикрон". Так, заболеваемость коронавирусной инфекцией за последний месяц выросла в 19,6 раза, репродуктивное число - в 2,1 раза, суточный объем тестирования на COVID-19 вырос в 3,5 раза и достиг 50 тысяч тестов в сутки", - сказала она.

Вместе с тем глава Минздрава добавила, что несмотря на рост заболеваемости, летальность от коронавируса за последний месяц снизилась в 2,5 раза.

"За последний месяц число пациентов, получающих лечение в ковидных стационарах, увеличилось в два раза, на амбулаторном уровне - в пять раз", - сказала она.

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Казахстане выявлено 9 798 новых случаев COVID-19, зафиксировано шесть летальных случаев. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в стране достигло 1 071 130.

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