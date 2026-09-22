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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Казахстане ужесточили требования к центрам техосмотра и пассажироперевозкам

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 10:44
    В Казахстане ужесточили требования к центрам техосмотра и пассажироперевозкам

    В Казахстане ужесточили требования к центрам технического осмотра и пассажирским перевозкам.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана, об этом на заседании правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

    "Для осуществления деятельности операторам необходимо получить специальное разрешение, штрафные санкции увеличены с 30 до 100 МРП (месячный расчетный показатель, 130-430 тыс. тенге (500-1650 AZN) - ред.). Деятельность лиц, проводящих "формальный" техосмотр, приостанавливается на срок до трех лет",- отметил он.

    Министр также отметил, что в сфере пассажирских перевозок совместно с Министерством внутренних дел Казахстана и сервисами "Яндекс" и inDrive из эксплуатации выведено порядка 70 тыс. транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления.

    В дальнейшем планируется ввести законодательный запрет на использование в качестве такси праворульных автомобилей, переоборудованных на левостороннее управление, а также повысить ответственность агрегаторов пассажирских перевозок.

    Кроме того, на заседании правительства был рассмотрен вопрос обеспечения безопасности на дорогах. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обратил внимание на водителей автомобилей и мотоциклов, создающих сильный шум, особенно в ночное время, предложив принять в их отношении самые строгие меры.

    Нурлан Сауранбаев Олжас Бектенов Казахстан новые требования

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