В Казахстане ужесточили требования к центрам техосмотра и пассажироперевозкам

В Казахстане ужесточили требования к центрам технического осмотра и пассажирским перевозкам.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана, об этом на заседании правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

"Для осуществления деятельности операторам необходимо получить специальное разрешение, штрафные санкции увеличены с 30 до 100 МРП (месячный расчетный показатель, 130-430 тыс. тенге (500-1650 AZN) - ред.). Деятельность лиц, проводящих "формальный" техосмотр, приостанавливается на срок до трех лет",- отметил он.

Министр также отметил, что в сфере пассажирских перевозок совместно с Министерством внутренних дел Казахстана и сервисами "Яндекс" и inDrive из эксплуатации выведено порядка 70 тыс. транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления.

В дальнейшем планируется ввести законодательный запрет на использование в качестве такси праворульных автомобилей, переоборудованных на левостороннее управление, а также повысить ответственность агрегаторов пассажирских перевозок.

Кроме того, на заседании правительства был рассмотрен вопрос обеспечения безопасности на дорогах. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обратил внимание на водителей автомобилей и мотоциклов, создающих сильный шум, особенно в ночное время, предложив принять в их отношении самые строгие меры.