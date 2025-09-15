В Казахстане усилят меры в сфере кибербезопасности

В Казахстане приоритетными задачами определены защита персональных данных граждан и усиление ответственности за их утечку.

Об этом передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Согласно информации, под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета Безопасности Казахстана по вопросам обеспечения кибербезопасности и защищенности цифровой среды для граждан

"В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с современными киберугрозами и методами противодействия им, защитой критически важной информационной инфраструктуры, развитием индустрии кибербезопасности и совершенствованием системы подготовки кадров. Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев назвал приоритетными задачами обеспечение защищенности персональных данных граждан и ужесточение ответственности за их утечки", - говорится в сообщении.