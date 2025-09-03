В Казахстане трое рабочих получили ожоги на заводе ферросплавов
Другие страны
- 03 сентября, 2025
- 10:14
В Казахстане три человека пострадали при проведении работ на Аксуском заводе ферросплавов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на казахские СМИ.
По предварительным данным, рабочие термические ожоги в результате выброса шихтовых материалов с печи.
Один из пострадавших находится в реанимации, еще один получает лечение амбулаторно, а третьего отправили домой.
"О происшествии сообщено в государственные органы, начато расследование. Компания оказывает сотрудникам необходимую помощь", - сообщили на заводе.
Начато расследование по факту нарушения правил охраны труда.
Аксуский завод - один из крупнейших производителей ферросплавов в мире.
