В Казахстане трое рабочих получили ожоги на заводе ферросплавов

В Казахстане три человека пострадали при проведении работ на Аксуском заводе ферросплавов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахские СМИ.

По предварительным данным, рабочие термические ожоги в результате выброса шихтовых материалов с печи.

Один из пострадавших находится в реанимации, еще один получает лечение амбулаторно, а третьего отправили домой.

"О происшествии сообщено в государственные органы, начато расследование. Компания оказывает сотрудникам необходимую помощь", - сообщили на заводе.

Начато расследование по факту нарушения правил охраны труда.

Аксуский завод - один из крупнейших производителей ферросплавов в мире.