    В Казахстане трое рабочих получили ожоги на заводе ферросплавов

    Другие страны
    • 03 сентября, 2025
    • 10:14
    В Казахстане трое рабочих получили ожоги на заводе ферросплавов

    В Казахстане три человека пострадали при проведении работ на Аксуском заводе ферросплавов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на казахские СМИ.

    По предварительным данным, рабочие термические ожоги в результате выброса шихтовых материалов с печи.

    Один из пострадавших находится в реанимации, еще один получает лечение амбулаторно, а третьего отправили домой.

    "О происшествии сообщено в государственные органы, начато расследование. Компания оказывает сотрудникам необходимую помощь", - сообщили на заводе.

    Начато расследование по факту нарушения правил охраны труда.

    Аксуский завод - один из крупнейших производителей ферросплавов в мире.

