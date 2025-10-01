Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    • 01 октября, 2025
    • 11:30
    В Казахстане создадут исследовательский университет в сфере ИИ

    В Казахстане создадут исследовательский университет в сфере ИИ для подготовки квалифицированных кадров в этой области.

    Как сообщает казахстанское бюро Report, соответствующее поручение дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании Совета по развитию ИИ в Астане.

    "Учебному заведению следует придать особый статус. Кроме того, к работе необходимо привлечь лучшие университеты мира в качестве партнеров", - сказал Токаев.

    По словам главы-государства, правительство должно будет представить конкретные предложения по этому вопросу до конца года.

    "Главная цель нового заведения - это подготовка квалифицированных специалистов, которые смогут внедрять технологии ИИ во все отрасли экономики. Исследовательский университет должен функционировать как центр знаний, науки, инноваций и международных связей", - подчеркнул президент.

