В Казахстане создадут исследовательский университет в сфере ИИ для подготовки квалифицированных кадров в этой области.

Как сообщает казахстанское бюро Report, соответствующее поручение дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании Совета по развитию ИИ в Астане.

"Учебному заведению следует придать особый статус. Кроме того, к работе необходимо привлечь лучшие университеты мира в качестве партнеров", - сказал Токаев.

По словам главы-государства, правительство должно будет представить конкретные предложения по этому вопросу до конца года.

"Главная цель нового заведения - это подготовка квалифицированных специалистов, которые смогут внедрять технологии ИИ во все отрасли экономики. Исследовательский университет должен функционировать как центр знаний, науки, инноваций и международных связей", - подчеркнул президент.