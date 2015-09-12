В Казахстане приземлилась капсула с тремя космонавтами

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Спускаемая капсула корабля "Союз ТМА-16М" с тремя космонавтами успешно приземлилась в казахстанской степи.

"Есть посадка! Спускаемый аппарат приземлился в 146 километрах к юго-востоку от города Жезказган Карагандинской области Республики Казахстан", - заявили в Центре управления полетами.

На Землю вернулись казахстанский космонавт Айдын Аимбетов, россиянин Геннадий Падалка и датчанин Андреас Могенсен.

Российский космонавт Геннадий Падалка вернулся из своего пятого космического полета, начавшегося 27 марта. В июне Падалка побил мировой рекорд по времени пребывания в космосе, сейчас его суммарный налет составляет 877 дней.

На борту МКС остаются трое российских космонавтов - Сергей Волков, Олег Кононенко и Михаил Корниенко, двое американских - Скотт Келли и Челл Линдгрен, а также японец Кимия Юи, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си.