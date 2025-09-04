В Казахстане приняли закон, позволяющий мониторить подозрительные денежные переводы

Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрил закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Об этом сообщает казахстанское бюро Report.

Документ направлен на подпись президенту Казахстана.

Законом предусматривается внедрение скоринговой системы, то есть автоматизированной системы оценки уровня риска клиента для использования субъектами финансового мониторинга в качестве дополнительного инструмента при надлежащей проверке клиентов (их представителей) и их собственников.

Законом вводится понятие "подозрительная деятельность". Она будет определяться периодичностью, размерами и направленностью денежных переводов. Например, на один и тот же счет каждый день переводится одинаковая сумма. Такие операции будут подлежать проверке, дальнейшую работу по ним будет вести Агентство по финмониторингу. При этом субъектов финансового мониторинга обязуют направлять в уполномоченный орган сообщения о подозрительной деятельности.

Впервые устанавливается порог для всех операций с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 млн тенге, подлежащих финансовому мониторингу.

Вместе с тем снижается порог по финмониторингу для операций по приобретению/продаже в наличной форме культурных ценностей - с 45 млн до 1 млн тенге.