    В Казахстане приняли закон, позволяющий мониторить подозрительные денежные переводы

    Другие страны
    • 04 сентября, 2025
    • 11:13
    В Казахстане приняли закон, позволяющий мониторить подозрительные денежные переводы

    Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрил закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

    Документ направлен на подпись президенту Казахстана.

    Законом предусматривается внедрение скоринговой системы, то есть автоматизированной системы оценки уровня риска клиента для использования субъектами финансового мониторинга в качестве дополнительного инструмента при надлежащей проверке клиентов (их представителей) и их собственников.

    Законом вводится понятие "подозрительная деятельность". Она будет определяться периодичностью, размерами и направленностью денежных переводов. Например, на один и тот же счет каждый день переводится одинаковая сумма. Такие операции будут подлежать проверке, дальнейшую работу по ним будет вести Агентство по финмониторингу. При этом субъектов финансового мониторинга обязуют направлять в уполномоченный орган сообщения о подозрительной деятельности.

    Впервые устанавливается порог для всех операций с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 млн тенге, подлежащих финансовому мониторингу.

    Вместе с тем снижается порог по финмониторингу для операций по приобретению/продаже в наличной форме культурных ценностей - с 45 млн до 1 млн тенге. 

