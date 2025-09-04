Qazaxıstanda şübhəli pul köçürmələri monitorinq olunacaq
Digər ölkələr
- 04 sentyabr, 2025
- 11:43
Qazaxıstanda şübhəli pul köçürmələri monitorinq olunacaq
Bu barədə "Report"un Qazaxıstan bürosu xəbər verir.
Məlumata görə, Senatın bu gün keçirilən plenar iclasında "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin yuyulmasına, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə və kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə məsələləri üzrə bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında" qanun təsdiqlənib.
Sənəd imzalanması üçün Qazaxıstan Prezidentinə göndərilib.
Son xəbərlər
12:03
İngiltərə Premyer Liqasının ikiqat qalibi Rumıniya klubuna keçibFutbol
12:03
Portuqaliyada matəm elan edilibDigər ölkələr
12:02
Yaponiyanın Baş naziri: Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh regionda sabitlik üçün əsas olacaqDigər ölkələr
11:53
Kolleclərə qəbul olunanların qeydiyyat tarixi məlum olubElm və təhsil
11:46
Azərbaycan Braziliya ilə mədənçilik və mineral emalı sahələrində əməkdaşlıq edə bilərEnergetika
11:43
Qazaxıstanda şübhəli pul köçürmələri monitorinq olunacaqDigər ölkələr
11:40
Foto
Video
Pirşağı–Novxanı–Xırdalan–M4 avtomobil yolunun tikintisi layihəsinin 51 %-i icra edilibİnfrastruktur
11:39
Foto
Video
Azərbaycanda regionun ən iri Batareya Saxlanc Sistemləri qurulurEnergetika
11:36