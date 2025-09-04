İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026

    Qazaxıstanda şübhəli pul köçürmələri monitorinq olunacaq

    Digər ölkələr
    • 04 sentyabr, 2025
    • 11:43
    Qazaxıstanda şübhəli pul köçürmələri monitorinq olunacaq

    Qazaxıstanda şübhəli pul köçürmələri monitorinq olunacaq

    Bu barədə "Report"un Qazaxıstan bürosu xəbər verir.

    Məlumata görə, Senatın bu gün keçirilən plenar iclasında "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin yuyulmasına, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə və kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə məsələləri üzrə bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında" qanun təsdiqlənib.

    Sənəd imzalanması üçün Qazaxıstan Prezidentinə göndərilib.

    Qazaxıstan Parlament pul köçürmələri qanun senat
    Rus Versiası Rus Versiası
    В Казахстане приняли закон, позволяющий мониторить подозрительные денежные переводы

    Son xəbərlər

    12:03

    İngiltərə Premyer Liqasının ikiqat qalibi Rumıniya klubuna keçib

    Futbol
    12:03

    Portuqaliyada matəm elan edilib

    Digər ölkələr
    12:02

    Yaponiyanın Baş naziri: Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh regionda sabitlik üçün əsas olacaq

    Digər ölkələr
    11:53

    Kolleclərə qəbul olunanların qeydiyyat tarixi məlum olub

    Elm və təhsil
    11:46

    Azərbaycan Braziliya ilə mədənçilik və mineral emalı sahələrində əməkdaşlıq edə bilər

    Energetika
    11:43

    Qazaxıstanda şübhəli pul köçürmələri monitorinq olunacaq

    Digər ölkələr
    11:40
    Foto
    Video

    Pirşağı–Novxanı–Xırdalan–M4 avtomobil yolunun tikintisi layihəsinin 51 %-i icra edilib

    İnfrastruktur
    11:39
    Foto
    Video

    Azərbaycanda regionun ən iri Batareya Saxlanc Sistemləri qurulur

    Energetika
    11:36

    "Şahdəniz Kompressiya" layihəsi üçün əsas tikinti müqaviləsi imzalanıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti