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В Казахстане появятся войска территориальной обороны 

В Казахстане появятся войска территориальной обороны  В Казахстане появятся войска территориальной обороны 
Другие страны
30 июня 2025 г. 16:45
В Казахстане появятся войска территориальной обороны 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О территориальной обороне Республики Казахстан".

Об этом передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Закон обеспечивает правовое регулирование общественных отношений и установление организационно-правовых основ государственной политики в сфере территориальной обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.

Отмечается, что закон регламентирует вопросы материального обеспечения территориальной обороны.

"Внедрен государственный контроль в данной сфере с наделением министерства обороны соответствующими функциями. Документ направлен на формирование эффективной системы территориальной обороны и обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Заложены принципы единства подходов к организации и достаточности финансирования соответствующих мероприятий", - подчеркнули в пресс-службе.

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