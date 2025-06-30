В Казахстане появятся войска территориальной обороны

В Казахстане появятся войска территориальной обороны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О территориальной обороне Республики Казахстан".

Об этом передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Закон обеспечивает правовое регулирование общественных отношений и установление организационно-правовых основ государственной политики в сфере территориальной обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.

Отмечается, что закон регламентирует вопросы материального обеспечения территориальной обороны.

"Внедрен государственный контроль в данной сфере с наделением министерства обороны соответствующими функциями. Документ направлен на формирование эффективной системы территориальной обороны и обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Заложены принципы единства подходов к организации и достаточности финансирования соответствующих мероприятий", - подчеркнули в пресс-службе.