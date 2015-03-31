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    ​В Казахстане осудили женщину за призывы к вхождению страны в состав России

    Она в соцсетях называла казахов чурками

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Суд Алматы приговорил гражданку Казахстана к условному сроку за призывы к вхождению страны в состав России, разжигание межэтнической розни и унизительные высказывания о казахах.

    Как передает Report, по информации следователей, этническая русская Татьяна Шевцова-Валовая в соцсетях называла казахов "чурками".

    В ее высказываниях звучали призывы к тому, чтобы Казахстан вошел в состав России, как Крым.

    Женщина получила 4 года условного срока.

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