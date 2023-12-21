В Казахстане оценили стоимость строительства первой АЭС в 10-15 млрд долларов

Власти Казахстана оценили стоимость возможного возведения первой атомной электростанции (АЭС) на сумму 10-15 млрд долларов.

Власти Казахстана оценили стоимость возможного возведения первой атомной электростанции (АЭС) на сумму 10-15 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный директор АО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин.

"Источники финансирования сейчас прорабатываются. В основном это международные финансовые институты. Проект пока рассматривается как коммерческий, без вмешательства государства", - сказал он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны 1 сентября предложил вынести вопрос о строительстве АЭС на общенациональный референдум. По его мнению, нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу.

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана сообщали, что по итогам исследований в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алма-Атинской области. Сейчас власти рассматривают нескольких потенциальных поставщиков ядерных технологий - это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, Росатом и французская EDF.