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В Казахстане назначен новый министр транспорта 

В Казахстане назначен новый министр транспорта  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Нурлана Сауранбаева министром транспорта.
Другие страны
30 июня 2025 г. 10:39
В Казахстане назначен новый министр транспорта 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Нурлана Сауранбаева министром транспорта.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом говорится в информации, распространенной Акордой.

До назначения, с апреля 2021 года Сауранбаев возглавлял правление АО "НК "Казахстан темир жолы".

Кроме того, распоряжением Токаева Руслан Жаксылыков назначен первым заместителем секретаря Совета безопасности Казахстана. Ранее он занимал должность главнокомандующего Национальной гвардией, а с января 2022-го по июнь 2025 года был министром обороны Казахстана.

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