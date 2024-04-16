В Казахстане из-за паводков ввели режим жесткой экономии государственных средств

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с масштабными паводками решил ввести режим жесткой экономии государственных средств и направить их на помощь пострадавшим от разгула стихии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с масштабными паводками решил ввести режим жесткой экономии государственных средств и направить их на помощь пострадавшим от разгула стихии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информировала пресс-служба главы государства по итогам встречи лидера республики с жителями Костанайской области.

"Президент сообщил о том, что принял решение ввести режим жесткой экономии государственных средств для того, чтобы направить их гражданам. Он также заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.