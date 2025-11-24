В Казахстане арестовали шестерых по подозрению в пропаганде терроризма
Другие страны
- 24 ноября, 2025
- 11:40
В Казахстане арестованы шесть человек по подозрению в пропаганде терроризма.
Как передаёт казахстанское бюро Report со ссылкой на Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ), задержания проведены в Алматы, Актобе, Конаеве и Шымкенте.
По данным КНБ, задержанные являются приверженцами деструктивных религиозных течений. Следствие считает, что они распространяли материалы с призывами к нападениям и убийствам по религиозным мотивам, а также выступали против светского государственного строя.
Во время обысков у них изъяли огнестрельное и холодное оружие, а также религиозную литературу.
"Все подозреваемые арестованы", - подчеркивает ведомство.
