​В Катаре со следующей недели будут снимать ограничения по COVID-19

Катар с 15 июня начнет постепенное снятие связанных с коронавирусом ограничений, но страна вернется к нормальной жизни не раньше осени.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила на виртуальной пресс-конференции представитель Высшего комитета по управлению кризисом Люулюу аль-Хатыр.

"Постепенное снятие ограничений в связи с коронавирусом в Катаре включает четыре этапа, первый этап начнется с 15 июня, когда будет разрешено открыть отдельные мечети и 40% частных клиник, второй - 1 июля, третий - 1 августа и последний этап - 1 сентября", - отметила аль-Хатыр.

По ее словам, с 1 августа разрешено открыть 54 мечети для совершения пятничных молитв, будут разрешены рейсы в Катар с низким уровнем риска для приоритетных пассажиров, в первую очередь, иностранцев-резидентов эмирата, откроются автошколы. Все вернувшиеся в Катар из-за рубежа должны будут находиться в изоляции две недели. Частные медицинские клиники смогут работать на 80% на этом этапе.

Авиакомпания Qatar Airways обещала обнародовать цены на перелеты и проживание в гостиницах на время карантина. В августе спортивные тренировки будут разрешены на открытых пространствах и в больших залах для профессиональных спортсменов группами не более пяти человек.

Как отметила представитель катарского правительства, только с сентября будет разрешено открыть все мечети, будут разрешены массовые мероприятия, свадебные вечеринки, выставки, конференции, развлекательные мероприятия, будут открыты театры и кинотеатры, а частные медицинские учреждения получат разрешения работать в полной мере. Будут разрешены экскурсии на кораблях, начнет работать общественный транспорт, но в ограниченном режиме.