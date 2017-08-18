В каталонском Альканаре произошел еще один взрыв

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Очередной взрыв произошел в каталонском городе Альканар, в результате инцидента пострадали девять человек.

Как передает Report, об этом сoобщает 324.сat.

Отмечается, что взрыв произошел около 17 часов по местному времени. По предварительной версии, причиной инцидента стала утечка газа.

Накануне в этом же здании в Альканаре произошел взрыв, в результате которого погиб один человек и семеро получили ранения.

Следствие связывает первый взрыв в Альканаре с терактом в Барселоне 17 августа.