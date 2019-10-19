В Каталонии во время протестов пострадали 182 человека

По меньшей мере 182 человека пострадали накануне в Каталонии во время различных акций протеста сторонников независимости региона, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации местных СМИ, большинство пострадавших - 152 - получили травмы в Барселоне.

Отметим, что накануне в Каталонии началась всеобщая забастовка. В разных городах региона прошли многочисленные митинги, однако крупнейшие манифестации состоялись в столице автономии. Акция у управления полиции в центре Барселоны переросла в столкновения между стражами порядка и манифестантами. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ, кроме того, впервые во время митингов были задействованы водометы.

По предварительным данным, в ходе акций были задержаны не менее 52 человек.

Демонстрации проходят в Каталонии с 14 октября, которые заканчиваются беспорядками. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.