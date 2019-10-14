Руководство каталонских сепаратистов приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы

Каталонские политики, причастные к организации незаконного референдума о независимости региона 2017 года, приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение озвучил Верховный суд (ВС) Испании.

Часть из 12 проходивших по делу лидеров каталонского сепаратистского движения признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок, то есть 13 лет, получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

Бывший лидер Национальной каталонской ассамблеи Жорди Санчес и председатель организации "Омниум културал" Жорди Куишарт приговорены к девяти годам лишения свободы. Экс-спикер парламента региона Карме Форкадель получила 11 лет и шесть месяцев тюрьмы. Кроме того, проходившим по делу запрещено занимать госдолжности в течение разного периода времени.

Прокуратура Испании просила до 25 лет лишения свободы для каталонских политиков и настаивала на том, чтобы они были осуждены по статье "подстрекательство к бунту". В свою очередь государственная адвокатура, еще одна сторона обвинения на процессе, говорила о менее тяжком преступлении - призыве к мятежу - и просила для подозреваемых до 12 лет тюрьмы.