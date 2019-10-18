В Каталонии в ходе протестов задержаны 19 человек, пострадали пять полицейских

По меньшей мере 19 человек задержаны в Каталонии в ходе четвертого дня протестов сторонников независимости автономии, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным каталонских правоохранителей, в ходе беспорядков пострадали пять сотрудников. Экстренная служба автономии, в свою очередь, сообщила о 18 пострадавших за 17 октября. Большая часть зафиксирована в Барселоне.

Напомним, что митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.

В ходе столкновений в различных городах автономного сообщества с начала недели пострадали 500 человек, в том числе 200 представителей правоохранительных органов. Задержаны около ста человек.