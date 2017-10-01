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    В Каталонии стартовал референдум о независимости

    Власти Каталонии разрешили голосовать на референдуме на любом участке

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В Каталонии началось голосование на референдуме о независимости.

    Как передает Report, об этом сoобщает РИА Новости.

    Отмечается, что несмотря на обещания властей, голосование открылось не на всех участках для голосования. Полиция пытается блокировать помещения участков, начались столкновения.

    Сообщается также, что на некоторых участках не хватает бюллетеней для голосования, жителям разрешают приносить их из дома.

    Ранее сообщалось, что власти Каталонии разрешили голосовать на референдуме на любом участке.

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