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    В Каталонии прошла масштабная демонстрация за независимость

    Шествие было посвящено национальному дню Каталонии, который отмечается 11 сентября

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Сотни тысяч людей вышли на улицы Барселоны в пятницу, чтобы принять участие в демонстрации за независимость Каталонии от Испании.

    Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что шествие было посвящено "национальному дню" Каталонии, который жители провинции отмечают 11 сентября.

    Через две недели в Испании пройдут выборы в региональные органы власти. По мнению активистов, выступающих за независимость, результаты этого голосования окончательно решат судьбу провинции.

    В 2014 году в Каталонии прошел неофициальный плебисцит о независимости. Около 80/% из проголосовавших тогда высказалось за отделение Каталонии, явка составила 40%. По подсчетам органищзаторов, проголосовали около 2 млн. человек. Юридической силы плебисцит не имел.

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