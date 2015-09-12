В Каталонии прошла масштабная демонстрация за независимость

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Сотни тысяч людей вышли на улицы Барселоны в пятницу, чтобы принять участие в демонстрации за независимость Каталонии от Испании.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что шествие было посвящено "национальному дню" Каталонии, который жители провинции отмечают 11 сентября.

Через две недели в Испании пройдут выборы в региональные органы власти. По мнению активистов, выступающих за независимость, результаты этого голосования окончательно решат судьбу провинции.

В 2014 году в Каталонии прошел неофициальный плебисцит о независимости. Около 80/% из проголосовавших тогда высказалось за отделение Каталонии, явка составила 40%. По подсчетам органищзаторов, проголосовали около 2 млн. человек. Юридической силы плебисцит не имел.