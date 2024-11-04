В Каталонии приостановили движение поездов пригородного сообщения из-за непогоды

Испанский железнодорожный оператор Renfe приостановил движение пригородных поездов в автономном сообществе Каталония из-за непогоды.

Испанский железнодорожный оператор Renfe приостановил движение пригородных поездов в автономном сообществе Каталония из-за непогоды.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Renfe в социальной сети "X".

В свою очередь министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил на своей странице в соцсетях, что из-за непогоды 15 самолетов, которые должны были приземлиться в аэропорту Барселоны, пришлось перенаправить в другие воздушные гавани.

Государственное метеорологическое агентство Испании повысило из-за ливней уровень погодной опасности в районе Барселоны до максимального.