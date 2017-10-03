В Каталонии объявлена всеобщая забастовка

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Профсоюзы в Каталонии объявили о проведении всеобщей забастовки после прошедшего 1 октября в регионе "референдума" о независимости, сопровождавшегося массовыми столкновениями участников голосования с полицией.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, протестующие блокируют основные дороги в Каталонии. Все это вызвало автомобильные пробки.

Крупнейший оптовый продуктовый рынок Барселоны "Меркабарна" опустел сегодня: около 770 работающих на нем компаний прекратили работу.

Профсоюзы сообщили, что прекратил работу морской порт Барселоны.

Футболисты "Барселоны", как сообщается, также присоединятся к забастовке, хотя на 3 октября у них в расписании нет матчей. Также участие в забастовке примут сотрудники университетов и музеев.

Официальный Мадрид объявил ранее проведение референдума неконституционным.