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    В Каталонии объявлена всеобщая забастовка

    Протестующие блокируют основные дороги в Каталонии© Getty İmages

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Профсоюзы в Каталонии объявили о проведении всеобщей забастовки после прошедшего  1 октября  в регионе "референдума" о независимости, сопровождавшегося массовыми столкновениями участников голосования с полицией. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, протестующие блокируют основные дороги в Каталонии.  Все это вызвало автомобильные пробки.

    Крупнейший оптовый продуктовый рынок Барселоны "Меркабарна" опустел сегодня: около 770 работающих на нем компаний прекратили работу.

    Профсоюзы сообщили, что прекратил работу морской порт Барселоны.

    Футболисты "Барселоны", как сообщается, также присоединятся к забастовке, хотя на 3 октября у них в расписании нет матчей. Также участие в забастовке примут сотрудники университетов и музеев.

    Официальный Мадрид объявил ранее проведение референдума неконституционным.

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