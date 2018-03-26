В Каталонии число пострадавших в столкновениях с полицией увеличилось до 50 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате столкновений полиции и митингующих в Каталонии составило 50 человек.

Как передает Report, об этом сообщают медицинские службы.

***00:24

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В результате столкновений между полицией и митингующими в Каталонии, автономной провинции Испании, более 30 человек получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, протесты связаны с задержанием в Германии бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, который обвиняется в организации восстания испанским судом.

Как сообщают медицинские службы, 33 человека получили травмы в результате столкновений в Барселоне, еще двое — в Лериде. Среди пострадавших — несколько сотрудников правоохранительных органов. По меньшей мере три человека задержаны.