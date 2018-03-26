 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Каталонии число пострадавших в столкновениях с полицией увеличилось до 50 - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате столкновений полиции и митингующих в Каталонии составило 50 человек.

    Как передает Report, об этом сообщают медицинские службы. 

    ***00:24

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В результате столкновений между полицией и митингующими в Каталонии, автономной провинции Испании, более 30 человек получили травмы.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, протесты связаны с задержанием в Германии бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, который обвиняется в организации восстания испанским судом.

    Как сообщают медицинские службы, 33 человека получили травмы в результате столкновений в Барселоне, еще двое — в Лериде. Среди пострадавших — несколько сотрудников правоохранительных органов. По меньшей мере три человека задержаны.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi