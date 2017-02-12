В Кашмире ликвидировали четырех боевиков, погибли три силовика

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Индийские силовики ликвидировали четырех боевиков в штате Джамму и Кашмир, трое сотрудников сил безопасности погибли в ходе спецоперации.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ANI.

Совместная спецоперация армии и полиции в одном из населенных пунктов округа Кулгам началась в ночь на воскресенье. Населенный пункт был оцеплен, после чего начались поиски боевиков, которые, по данным властей, укрывались на его территории.

Боестолкновение началось, когда боевики, укрывавшиеся в одном из домов, открыли огонь по сотрудникам сил безопасности. Спецоперация продолжается, поскольку, по данным силовиков, нескольким боевикам, предположительно, удалось скрыться с места происшествия.