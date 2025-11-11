В Карачаево-Черкесии трое туристов пострадали, сорвавшись с ледяного склона
Другие страны
- 11 ноября, 2025
- 16:28
В горах Карачаево-Черкесии трое человек из туристической группы сорвались с ледяного склона.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"По предварительной информации, туристическая группа из пяти человек собиралась посетить Махарское ущелье. Во время движения по маршруту трое из них оступились и сорвались с ледяного склона, получив множественные травмы", - сказали в ведомстве.
К пострадавшим выдвинулась наземная группировка спасателей на технике высокой проходимости.
Туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС России, подчеркнули в пресс-службе.
