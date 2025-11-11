Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    • 11 ноября, 2025
    • 16:28
    В Карачаево-Черкесии трое туристов пострадали, сорвавшись с ледяного склона

    В горах Карачаево-Черкесии трое человек из туристической группы сорвались с ледяного склона.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

    "По предварительной информации, туристическая группа из пяти человек собиралась посетить Махарское ущелье. Во время движения по маршруту трое из них оступились и сорвались с ледяного склона, получив множественные травмы", - сказали в ведомстве.

    К пострадавшим выдвинулась наземная группировка спасателей на технике высокой проходимости.

    Туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС России, подчеркнули в пресс-службе.

