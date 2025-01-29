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В Канзасе произошла вспышка заболеваний туберкулезом, есть погибшие

В Канзасе произошла вспышка заболеваний туберкулезом, есть погибшие Крупная вспышка заболеваний туберкулезом зафиксирована в американском городе Канзас одноименного штата, есть погибшие.
Другие страны
29 января 2025 г. 10:19
В Канзасе произошла вспышка заболеваний туберкулезом, есть погибшие

Крупная вспышка заболеваний туберкулезом зафиксирована в американском городе Канзас одноименного штата, есть погибшие.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местный департамент здравоохранения.

"По данным департамента здравоохранения штата, волна случаев туберкулеза, охватившая город Канзас-Сити... штат Канзас, привела к десяткам заболеваний и по меньшей мере двум случаям смерти", - говорится в сообщении.

Представитель департамента здравоохранения и окружающей среды Канзаса Джилл Броно заявила, что случаи заболеваний туберкулезом, связанные со вспышкой, впервые были зарегистрированы в январе 2024 года.

По данным телеканала, не менее 67 человек уже прошли лечение от активного туберкулеза, также было подтверждено, что еще 79 человек были носителями "скрытого туберкулеза".

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