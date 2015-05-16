​В Каннах публика освистала фильм-номинант на Золотую пальмовую ветвь

аку. 16 мая. REPORT.AZ/ На Каннском фестивале публика освистала фильм «Море деревьев» претендента на «Золотую пальмовую ветвь» Гаса Ван Сента.
Как передает Report, главную роль в освистанном фильме исполняет актер Мэтью Макконахи.
По окончании показа фильма для прессы в зале раздался свист, топот и неодобрительные крики.
В ленте признанного классика независимого кино Ван Сента идет речь о мужчине-американце Артуре, решившем покончить счеты с жизнью на склоне Фудзиямы. Встретив заблудившегося человека, он пытается помочь ему выйти из леса.
Картина Гаса Ван Сента среди других восемнадцати фильмов претендует на главный приз фестиваля.
News DepartmentАвтор новости
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