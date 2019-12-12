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В Канаду могут прийти 50-градусные морозы

​В Канаду могут прийти 50-градусные морозы

Национальное метеобюро Канады предупредило жителей страны о приходе сильных морозов. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ожидается, что в четверг в некоторых районах Канады столбики термометров могут опуститься до минус 50 градусов Цельсия.

Предупреждения распространены в Юконе, Северо-Западных территориях, северных частях провинций Альберта, Квебек, Ньюфаундленд и Лабрадор, Онтарио и Саскачеван. Отмечается, что столбики термометров в этих местах Канады могут опуститься от минус 38 до минус 50 градусов Цельсия.

На юге Онтарио и Британской Колумбии, а также в северной части Новой Шотландии может выпасть от 15 до 25 см снега.

В связи с экстремальными холодами и сильными осадками не исключено, что в этих канадских регионах будут отменены занятия в школах. Такое решение пока озвучили лишь власти Новой Шотландии.

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