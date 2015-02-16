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    ​В Канадском национальном парке лавина накрыла туристов

    В результате под завалами оказались пять туристов

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В горах канадской провинции Альберта при сходе лавины один человек погиб, еще четверо пострадали.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трагедия произошла недалеко от городка Кенмор в национальном парке Банф.

    По словам представителя парка Майка Коппанга, в результате схода лавины под завалами оказались пять туристов.

    "Один человек погиб, двое получили ранения, еще двое серьезно не пострадали. Они смогли выбраться из под снега самостоятельно и позвать на помощь", - отметил представитель парка.

    Для эвакуации тела погибшего и двух пострадавших был задействован вертолет.

    Как сообщил Коппанг, ширина лавины была 80 м, глубина снега - более одного метра, а длина схода - около 600 м. 

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