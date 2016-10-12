В Канаде ураган "Мэтью" оставил без электричества более 50 тысяч человек

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Более 50 тысяч человек остались без электроснабжения в канадской провинции Новая Шотландия на востоке страны из-за урагана "Мэтью".

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBC.

Многие жители остались без электричества в связи с сильным ветром и дождями, принесенными ураганом "Мэтью", в результате чего были повреждены многие линии электропередач.

По предварительным данным, в понедельник в городе Сидни (провинция Новая Шотландия) выпало 225 миллиметров осадков, что привело к затоплениям. Отмечается, что эта цифра побила рекорд, установленный 17 августа 1981 года, когда в городе выпало 123,3 миллиметра осадков.

Жители острова Кейп-Бретон также остались без электричества.