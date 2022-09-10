В Канаде траур в связи со смертью Елизаветы II продлится 10 дней

Траур в Канаде в связи со смертью британской королевы Елизаветы II продлится в течение 10 дней, отсчет идет со дня смерти монарха, 8 сентября.

Траур в Канаде в связи со смертью британской королевы Елизаветы II продлится в течение 10 дней, отсчет идет со дня смерти монарха, 8 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Global News.

Национальные флаги будут приспущены в течение всего этого времени, кроме одного дня, когда Карл III будет официально провозглашен королем Великобритании. Затем их снова приспустят, а вновь поднимут лишь на закате в день похорон Елизаветы II.

В четверг канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что канадцы будут скорбеть все "ближайшие дни", но точных дат не указал.

В Британии также объявлен 10-дневный национальный траур. Он завершится похоронами Елизаветы II.