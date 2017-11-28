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    В Канаде пропал самолёт с двумя людьми на борту

    В настоящий момент спасательные команды разыскивают его в гористой местности региона

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ На юго-востоке канадской провинции Британская Колумбия пропал легкомоторный самолёт, на борту которого находились два человека.

    Как передает Report, об этом сообщает CTV.

    Отмечается, что в настоящий момент спасательные команды разыскивают его в гористой местности региона, где он был замечен в последний раз. Как заявил представитель местного спасательного центра Мелисса Киа, самолёт пропал ещё 25 ноября, но общественность узнала об этом лишь 27 числа.

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