В районе Ормуза с начала ближневосточного конфликта погибли не менее 25 моряков

Не менее 25 моряков погибли с конца февраля в Ормузском проливе и прилегающих водах с начала конфликта США и Израиля.

Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление помощника генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихоокеанскому региону Халеда Хиари.

Приведенные им данные охватывают период по 11 ноября. Хиари отметил рост числа инцидентов в районе пролива, подчеркнув, что в октябре их количество стало максимальным с начала конфликта.

"Нельзя допустить, чтобы эта ситуация стала новой нормой", - заявил он, призвав к полному восстановлению морского судоходства в регионе.

По данным Международной морской организации (ИМО), с 1 марта по 11 ноября в Ормузском проливе и других районах Ближнего Востока зафиксировано 136 инцидентов с судами, связанных с безопасностью. Из них 35 произошли в октябре, еще 10 - в ноябре.