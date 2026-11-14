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    В районе Ормуза с начала ближневосточного конфликта погибли не менее 25 моряков

    Другие страны
    • 14 ноября, 2026
    • 16:00
    В районе Ормуза с начала ближневосточного конфликта погибли не менее 25 моряков

    Не менее 25 моряков погибли с конца февраля в Ормузском проливе и прилегающих водах с начала конфликта США и Израиля.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление помощника генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихоокеанскому региону Халеда Хиари.

    Приведенные им данные охватывают период по 11 ноября. Хиари отметил рост числа инцидентов в районе пролива, подчеркнув, что в октябре их количество стало максимальным с начала конфликта.

    "Нельзя допустить, чтобы эта ситуация стала новой нормой", - заявил он, призвав к полному восстановлению морского судоходства в регионе.

    По данным Международной морской организации (ИМО), с 1 марта по 11 ноября в Ормузском проливе и других районах Ближнего Востока зафиксировано 136 инцидентов с судами, связанных с безопасностью. Из них 35 произошли в октябре, еще 10 - в ноябре.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив
    Yaxın Şərqdə münaqişə başlayandan bəri Hörmüz bölgəsində azı 25 dənizçi ölüb
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