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    Binance планирует снять ограничения на вывод средств во всех сетях

    Другие страны
    • 14 ноября, 2026
    • 15:43
    Binance планирует снять ограничения на вывод средств во всех сетях

    Криптовалютная биржа Binance рассчитывает возобновить вывод средств во всех оставшихся сетях и активах к концу следующей недели после хищения $6,3 млрд в октябре.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на публикацию компании в социальной сети X.

    В Binance заявили, что на этой неделе уже восстановили вывод средств в 87 сетях.

    По данным агентства, работа крупнейшей в мире криптовалютной биржи постепенно нормализуется после взлома, который связывают с Северной Кореей.

    Напомним, в октябре с платформы Binance в результате взлома похитили $6,3 млрд. После инцидента Binance ввела ограничения на вывод средств в отдельных сетях и постепенно снимает их, восстанавливая доступ к соответствующим операциям.

    Биржа Binance Киберпреступность (кибермошенничество) Криптовалюта
    "Binance" vəsaitlərin çıxarılmasına dair bütün məhdudiyyətləri aradan qaldıracaq
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