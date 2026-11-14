Binance планирует снять ограничения на вывод средств во всех сетях

Криптовалютная биржа Binance рассчитывает возобновить вывод средств во всех оставшихся сетях и активах к концу следующей недели после хищения $6,3 млрд в октябре.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на публикацию компании в социальной сети X.

В Binance заявили, что на этой неделе уже восстановили вывод средств в 87 сетях.

По данным агентства, работа крупнейшей в мире криптовалютной биржи постепенно нормализуется после взлома, который связывают с Северной Кореей.

Напомним, в октябре с платформы Binance в результате взлома похитили $6,3 млрд. После инцидента Binance ввела ограничения на вывод средств в отдельных сетях и постепенно снимает их, восстанавливая доступ к соответствующим операциям.