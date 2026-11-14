Binance планирует снять ограничения на вывод средств во всех сетях
Другие страны
- 14 ноября, 2026
- 15:43
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Криптовалютная биржа Binance рассчитывает возобновить вывод средств во всех оставшихся сетях и активах к концу следующей недели после хищения $6,3 млрд в октябре.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на публикацию компании в социальной сети X.
В Binance заявили, что на этой неделе уже восстановили вывод средств в 87 сетях.
По данным агентства, работа крупнейшей в мире криптовалютной биржи постепенно нормализуется после взлома, который связывают с Северной Кореей.
Напомним, в октябре с платформы Binance в результате взлома похитили $6,3 млрд. После инцидента Binance ввела ограничения на вывод средств в отдельных сетях и постепенно снимает их, восстанавливая доступ к соответствующим операциям.
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