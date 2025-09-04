Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026

    В Канаде при нападении с ножом один человек погиб, восемь пострадали

    Другие страны
    • 04 сентября, 2025
    • 23:49
    В Канаде при нападении с ножом один человек погиб, восемь пострадали

    При нападении мужчины с ножом на семью коренных жителей общины Холлоу-Уотер в канадской провинции Манитоба один человек погиб, восемь пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию.

    Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы в отделение неотложной помощи Центра медицинских наук Виннипега, двое из них были доставлены в больницу на вертолете.

    В Канадской конной полиции уточнили, что подозреваемый в нападении также погиб. По ее данным, в связи с инцидентом шоссе 304 закрыто в обоих направлениях - к югу от индейского поселения Блэк-Ривер и примерно в 40 км к югу от Холлоу-Уотер.

    Канада нападение с ножом погибший пострадавшие полиция
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Kanadada bıçaqlı hücum nəticəsində bir nəfər ölüb, səkkiz nəfər yaralanıb

    Последние новости

    00:12

    Сухопутные войска США плохо следят за 95% ремонтируемых подрядчиками боеприпасов

    Другие страны
    23:49

    В Канаде при нападении с ножом один человек погиб, восемь пострадали

    Другие страны
    23:30

    Кая Каллас осудила удары по "Датскому совету по делам беженцев" в Украине

    Другие
    23:11

    СМИ: США откажутся от ряда программ помощи обороне для граничащих с РФ стран

    Другие страны
    22:56

    Наводнения в индийском штате Пенджаб унесли жизни 43 человек

    Другие страны
    22:38

    В четырех районах Баку частично ограничат подачу газа

    Энергетика
    22:35

    Футболист сборной Азербайджана: Мы изучили сильные и слабые стороны сборной Исландии

    Футбол
    22:27

    Зеленский: Мы предложили США рассмотреть специальный формат для защиты украинского неба

    Другие страны
    22:13

    США изучают возможность размещения войск в Эквадоре

    Другие страны
    Лента новостей