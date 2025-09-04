В Канаде при нападении с ножом один человек погиб, восемь пострадали

При нападении мужчины с ножом на семью коренных жителей общины Холлоу-Уотер в канадской провинции Манитоба один человек погиб, восемь пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию.

Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы в отделение неотложной помощи Центра медицинских наук Виннипега, двое из них были доставлены в больницу на вертолете.

В Канадской конной полиции уточнили, что подозреваемый в нападении также погиб. По ее данным, в связи с инцидентом шоссе 304 закрыто в обоих направлениях - к югу от индейского поселения Блэк-Ривер и примерно в 40 км к югу от Холлоу-Уотер.