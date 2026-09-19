Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Канаде при наезде автомобиля на толпу пострадали шесть человек

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 20:55
    В Канаде при наезде автомобиля на толпу пострадали шесть человек

    При наезде автомобиля на топлу на фестивале Western de St-Tite в канадской провинции Квебек пострадали шесть человек.

    Как передает Report со ссылкой на CTV News, инцидент произошел утром на бульваре Сен-Джозеф в городе Сен-Тит региона Мориси.

    Полиция провинции уточнила, что все пострадавшие были доставлены в больницу с различными травмами, бульвар закрыт для движения транспорта.

    Отмечается, что водитель автомобиля - мужчина лет 20-25 - был задержан при попытке скрыться с места происшествия.

    Ежегодный фестиваль Western de St-Tite проходит в сентябре в Сен-Тите в течение 10 дней. Он включает кантри-музыку, профессиональные родео-шоу и мероприятия в стиле вестерн.

    Канада наезд автомобиля
    Kanadada avtomobilin izdihama çırpılması nəticəsində altı nəfər xəsarət alıb

    Последние новости

    21:14

    Ричард Гренелл: Американская журналистика мертва

    Другие страны
    21:02

    В соцсетях Мехрибан Алиевой размещена публикация ко Дню государственного суверенитета

    Внутренняя политика
    20:55

    В Канаде при наезде автомобиля на толпу пострадали шесть человек

    Другие страны
    20:42

    Грузинский политолог: Новые реалии в Карабахе важны для мира на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    20:32
    Фото

    В Нахчыване состоялся очередной прием граждан полномочным представителем президента Азербайджана

    Внутренняя политика
    20:32
    Фото

    Азербайджанские боксеры завоевали три медали на турнире в Казахстане

    Индивидуальные
    20:16

    Генерал Бундесвера Бройер избран главой Военного комитета НАТО

    Другие страны
    20:07

    NYT: Заявление Трампа о сделке по Гренландии вызвало замешательство у жителей острова

    Другие страны
    20:05

    Азербайджанские шахматисты сыграли вничью с Чехией на Всемирной шахматной олимпиаде

    Индивидуальные
    Лента новостей