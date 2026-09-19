В Канаде при наезде автомобиля на толпу пострадали шесть человек

При наезде автомобиля на топлу на фестивале Western de St-Tite в канадской провинции Квебек пострадали шесть человек.

Как передает Report со ссылкой на CTV News, инцидент произошел утром на бульваре Сен-Джозеф в городе Сен-Тит региона Мориси.

Полиция провинции уточнила, что все пострадавшие были доставлены в больницу с различными травмами, бульвар закрыт для движения транспорта.

Отмечается, что водитель автомобиля - мужчина лет 20-25 - был задержан при попытке скрыться с места происшествия.

Ежегодный фестиваль Western de St-Tite проходит в сентябре в Сен-Тите в течение 10 дней. Он включает кантри-музыку, профессиональные родео-шоу и мероприятия в стиле вестерн.