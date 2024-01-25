О нас

В Канаде при крушении самолета погибли шесть человек

В Канаде при крушении самолета погибли шесть человек Шесть человек погибли и один выжил при крушении небольшого пассажирского самолета на канадских арктических Северо-Западных территориях.
Другие страны
25 января 2024 г. 03:36
В Канаде при крушении самолета погибли шесть человек

Шесть человек погибли и один выжил при крушении небольшого пассажирского самолета на канадских арктических Северо-Западных территориях.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении местной полиции.

Самолет разбился недалеко от города Форт-Смит. По уточненным данным, погибли два члена экипажи и четыре пассажира. Еще один пассажир получил травмы, он находится в больнице Форт-Смита. О его состоянии не сообщается.

Управление по безопасности на транспорте Канады начало расследование авиакатастрофы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kanadada təyyarə qəzası olub, ölənlər var

Другие новости из категории

Вашингтон и Багдад начнут переговоры о присутствии американского контингента в Ираке
Вашингтон и Багдад начнут переговоры о присутствии американского контингента в Ираке
25 января 2024 г. 02:09
СМИ: Наращивание ВС США на Ближнем Востоке обойдется в $1,6 млрд
СМИ: Наращивание ВС США на Ближнем Востоке обойдется в $1,6 млрд
25 января 2024 г. 00:33
Американский эсминец сбил две ракеты хуситов
Американский эсминец сбил две ракеты хуситов
25 января 2024 г. 00:16
Шольц уверен, что Швеция станет членом НАТО
Шольц уверен, что Швеция станет членом НАТО
24 января 2024 г. 23:34
Ущерб от забастовки машинистов в ФРГ может достичь 1 млрд евро
Ущерб от забастовки машинистов в ФРГ может достичь 1 млрд евро
24 января 2024 г. 22:57
Гутерриш назвал Африку мировым эпицентром терроризма
Гутерриш назвал Африку мировым эпицентром терроризма
24 января 2024 г. 22:36
В Шри-Ланке заявили о готовности к операциям по защите судов в Красном море
В Шри-Ланке заявили о готовности к операциям по защите судов в Красном море
24 января 2024 г. 21:55
Профильный комитет Сената США поддержал законопроект о передаче активов РФ Киеву
Профильный комитет Сената США поддержал законопроект о передаче активов РФ Киеву
24 января 2024 г. 20:44
Боррель призвал к глобальной кооперации по безопасности в космосе
Боррель призвал к глобальной кооперации по безопасности в космосе
24 января 2024 г. 19:27
Минфин Бельгии: У ЕС нет плана Б на случай блокировки Венгрией пакета помощи Украине
Минфин Бельгии: У ЕС нет плана Б на случай блокировки Венгрией пакета помощи Украине
24 января 2024 г. 18:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi