В Канаде при крушении самолета погибли шесть человек

Шесть человек погибли и один выжил при крушении небольшого пассажирского самолета на канадских арктических Северо-Западных территориях.

Шесть человек погибли и один выжил при крушении небольшого пассажирского самолета на канадских арктических Северо-Западных территориях.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении местной полиции.

Самолет разбился недалеко от города Форт-Смит. По уточненным данным, погибли два члена экипажи и четыре пассажира. Еще один пассажир получил травмы, он находится в больнице Форт-Смита. О его состоянии не сообщается.

Управление по безопасности на транспорте Канады начало расследование авиакатастрофы.