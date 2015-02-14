В Канаде полиция предотвратила массовый расстрел людей террористами

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудники канадской полиции сообщили о предотвращении готовящегося массового расстрела жителей города Галифакс (провинция Новая Шотландия) 14 февраля, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По сообщению правоохранительных органов, в ходе проведенной спецоперации удалось арестовать трех предполагаемых террористов: 23-летнюю женщину, а также двоих мужчин — в возрасте 20 и 17 лет. Четвертый подозреваемый — молодой человек 19 лет — был обнаружен погибшим при невыясненных обстоятельствах в собственном доме, когда полиция пришла, чтобы арестовать его.

Как отмечается, злоумышленники планировали 14 февраля отправиться в одно из мест большого скопления людей в Галифаксе, "чтобы открыть беспорядочную стрельбу по мирным гражданам, а после — покончить с собой".