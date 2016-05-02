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    ​В Канаде первомайская демонстрация переросла в беспорядки

    В столкновениях с полицией пострадали двое демонстрантов и двое полицейских

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Полиция задержала 10 человек в канадском городе Монреале после того, как традиционная первомайская демонстрация там переросла в беспорядки. Как передает Report, oб этом сообщил телеканал CTV.

    По его данным, демонстранты, которые "выступали с антикапиталистическими лозунгами", во время шествия по центру города начали бросать камни в один из полицейских участков. В результате в здании были разбиты несколько окон.

    Полиция для разгона толпы была вынуждена применить спецсредства, в том числе слезоточивый газ. В столкновениях с полицией пострадали двое демонстрантов и двое полицейских.

    В первомайской демонстрации в Монреале приняли участие порядка 300 человек.

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