​В Канаде первомайская демонстрация переросла в беспорядки

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Полиция задержала 10 человек в канадском городе Монреале после того, как традиционная первомайская демонстрация там переросла в беспорядки. Как передает Report, oб этом сообщил телеканал CTV.

По его данным, демонстранты, которые "выступали с антикапиталистическими лозунгами", во время шествия по центру города начали бросать камни в один из полицейских участков. В результате в здании были разбиты несколько окон.

Полиция для разгона толпы была вынуждена применить спецсредства, в том числе слезоточивый газ. В столкновениях с полицией пострадали двое демонстрантов и двое полицейских.

В первомайской демонстрации в Монреале приняли участие порядка 300 человек.